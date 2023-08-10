Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры с Россией «при посредничестве третьей стороны» после провала наступления ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

Журналист итальянской газеты заявил, что среди стран НАТО растет уверенность, что в случае провала наступления ВСУ к концу осени Украина должна начать переговоры с Россией и поиск территориального компромисса.

Кулеба в ответ сказал, что Украина не будет вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, так как конфликт зашел слишком далеко, «чтобы мы могли сидеть за одним столом».

«Есть и другие дипломатические способы вести дела косвенно. Но нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом», - подчеркнул Кулеба.

Он допустил, что переговоры могут пройти при посредничестве третьей стороны. Министр напомнил, что в 2022 году зерновая сделка была заключена при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«С нами и с Москвой было два отдельных соглашения, прямого контакта никогда не было», - отметил глава украинского МИД.

В октябре 2022 года Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны Украины об отказе от переговоров с президентом РФ.

Чуть позже Зеленский заявил (СМИ писали, что под давлением США), что Украина согласится на переговоры, если будет соблюдаться ее территориальная целостность, возмещены убытки и будут даны гарантии, что «это не повторится».