Кулеба: Анкара может помочь возродить зерновую сделку

© EPA / ТАСС

"Да, это возможно. Турецкая дипломатия работает с российской дипломатией. Тем временем мы строим альтернативные маршруты для экспорта пшеницы, не проходящие через Черное море", - сказал он в интервью газете Corriere della sera.

Кулеба вновь исключил прямые переговоры с российским руководством.

"В прошлом году соглашение по зерну было достигнуто при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. Было два отдельных соглашения - с нами и с Москвой, никогда не было прямого соглашения. Это может быть вариантом: необходим творческий подход к поиску решений", - считает он.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Выступая на форуме Россия - Африка, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва шла на участие в ней в том числе с учетом предусматривавшихся в ее условиях обязательств по снятию нелегитимных препятствий на пути поставок на мировые рынки зерна и удобрений из РФ, но ни одно из положений не было выполнено.

8 августа турецкий лидер заявил, что его страна продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. При этом в Анкаре исходят из того, что решение этой проблемы зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, добавил он.