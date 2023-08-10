Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ офицер Бундесвера мог иметь доступ к секретным данным

Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что офицер Бундесвера Томас Х., задержанный в среду по подозрению в шпионаже в пользу РФ, действовал по личным мотивам, возможно, по причине недовольства своей профессиональной деятельностью. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в структурах безопасности.

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Следствие не исключает, что мужчина хотел повысить собственную значимость попыткой связаться с российской стороной. Тем не менее, пишет Der Spiegel, с самого начала контрразведка ФРГ серьезно отнеслась к его действиям, поскольку Томас Х., долгое время работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения (структура, подведомственная Минобороны Германии) и "имел доступ к чувствительной информации, касающейся проектов в области вооружений Бундесвера".

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По информации журнала, правоохранительные органы ФРГ достаточно рано вышли на его след - по предварительным данным, при первой же попытке связаться с генконсульством РФ в Бонне. Он направил туда сообщение по электронной почте, на которое сразу обратила внимание германская контрразведка. Мужчину решили задержать после того, как предложения Томаса Х. о сотрудничестве со спецслужбами РФ приобрели конкретику, а именно, после того, как он якобы договорился о передаче первой порции документов. Сейчас следствие ФРГ надеется получить от него данные о том, с кем с российской стороны связывался мужчина.

Томас Х. подозревается в осуществлении деятельности в интересах иностранной разведки, но не в государственной измене. Это, как отмечают источники Der Spiegel, говорит о том, что у следствия пока нет доказательств того, что он в действительности передал секретную информацию. Издание считает, что для российской стороны могли бы представлять интерес сведения о закупках американских истребителей F-35 или израильской системы противоракетной обороны Arrow 3. В то же время, по данным источников, через Федеральное ведомство вооружений, информационных технологий и применения не организуются поставки вооружений Киеву.

О задержании

В среду Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании гражданина Германии в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемый Томас Х. является сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, которое занимается в том числе закупками военной продукции для ВС ФРГ. В Генпрокуратуре утверждали, что "с мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество".