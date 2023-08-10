Смещенный президент Нигера рассказал об условиях содержания

Смещенный в результате военного переворота президент Нигера Мохамед Базум указал на плохие условия содержания. Также, по его словам, мятежники не дают ему контактировать с людьми, передает CNN.

Телеканал ссылается на сообщения, которые были написаны президентом Нигера друзьям.

Базум подчеркнул, что он находится в состоянии полной изоляции с 4 августа. Никто к нему попасть не может, уточнил он. Также Базум заявил, что из-за отключения электричества в резиденции все продуктовые запасы испортились. В этой связи, как указал он, ему приходится есть только рис и макароны.

По словам самих мятежников, смещенный президент находится «в добром здравии». Они уверяют, что у него есть возможность контактировать с лидерами иностранных государств по телефону. Однако они подтверждают, что Базуму нельзя выходить за пределы своей резиденции.

27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».