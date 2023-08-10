Вашингтон ранее ошибочно недооценил роль БРИКС в мировой политике, а сейчас президент США Джо Байден обеспокоен возрастающим влиянием организации. В связи с этим западные СМИ используются для дискредитации БРИКС и распространения «изобличающих» статей. Об этом пишет издание Sri Lanka Guardian.

«Не так давно было время, когда Запад высмеивал БРИКС как неэффективную бабочку, бьющую крыльями в пустоте в мировом порядке, где доминирует G7. Но сегодня ощущается „эффект бабочки“ в переделке мироустройства. Учитывая это, Вашингтон переходит к дискредитации БРИКС через западные СМИ», — говорится в материале издания.

Там добавили, что агентство Reuters опубликовало спекулятивное сообщение о возможном отсутствии премьер-министра Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС из-за вероятной потери интереса к организации.

В Bloomberg была опубликована статья, подчеркивающая напряженность между Китаем и Индией и возможные противоречия внутри БРИКС. Это попытка остановить единство БРИКС и подорвать его роль на международной арене, считают в Sri Lanka Guardian. США запустили информационную кампанию против БРИКС, однако глобальные события, связанные с Украиной, привели к изменению мирового порядка. Противостояние между Россией и США стало фактором, способствующим возрастанию влияния развивающихся стран, заключили в издании.