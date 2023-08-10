$96.08-0.49105.44-0.62

СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена

Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на собственные источники, сам политик знает, кому принадлежали наркотики.

СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена
© globallookpress.com

По информации собеседников, несмотря на публичные заявления Секретной службы о невозможности установить личность владельца кокаина, власти смогли собрать достаточно улик и узнать его имя.

Напомним, что 4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома обнаружили порошок белого цвета. Анализы показали, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил о начале расследования. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вещество могло принадлежать Байдену и его сыну Хантеру.

14 июля член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американские спецслужбы сократили список подозреваемых в рамках расследования до нескольких сотен, но не смогли найти виновного.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости