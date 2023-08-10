СМИ: найденный в Белом доме кокаин оставил человек из окружения семьи Байдена

Пакет с кокаином, обнаруженный в Белом доме, принадлежал человеку из окружения семьи президента США Джо Байдена. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на собственные источники, сам политик знает, кому принадлежали наркотики.

По информации собеседников, несмотря на публичные заявления Секретной службы о невозможности установить личность владельца кокаина, власти смогли собрать достаточно улик и узнать его имя.

Напомним, что 4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома обнаружили порошок белого цвета. Анализы показали, что это кокаин. Представитель Секретной службы Энтони Гульельми заявил о начале расследования. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вещество могло принадлежать Байдену и его сыну Хантеру.