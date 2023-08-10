Стало известно о получении Байденом денег от своего сына

Директор по связям с общественностью сенатора Джоша Хоули Эбигейл Марон опубликовала переписку, в которой сын президента США Джо Байдена Хантер жалуется, что отправляет своему отцу половину заработанных денег. Об этом пишет Fox News.

Речь идет о сообщениях, которые Хантер отправлял дочери Наоми в 2019 году с оказавшегося в ФБР ноутбука.

Накануне также стало известно, что Хантер Байден в то время, как его отец занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. После этого многие представители демократической партии, к относится и сам американский лидер, стали доказывать, что факт получения денег непосредственно самим сыном действующего президента не установлен.