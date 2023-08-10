По делу об убийстве кандидата в президенты Эквадора задержали шестерых

Шесть человек были задержаны по делу об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, сообщает El Universo со ссылкой на прокуратуру. Их имена называть не стали.

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Вильявисенсьо, кандидат от движения «Строим Эквадор», был убит тремя выстрелами в голову во время митинга в Кито 9 августа. Вильявисенсьо, бывший журналист, говорил о связях между организованной преступностью и политиками Эквадора.

Несколько недель назад Вильявисенсио заявил, что ему угрожали убийством, и, как и остальным кандидатам в президенты, ему была предоставлена защита полиции.

На месте происшествия произошла перестрелка между полицейскими и предполагаемым убийцей, девять человек получили ранения, в том числе два сотрудника полиции. Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений.

Убийство Вильявисенсьо квалифицировали как теракт.

Действующий президент страны Гильермо Лассо заявил, что он «возмущен и шокирован убийством», и созвал заседание совета безопасности.