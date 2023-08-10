В США отставного адмирала осудили за слова об Украине
Произнося фразу «слава Украине», американский отставной адмирал ВМС Джеймс Ставридис позорит военную форму, сообщил в Twitter экс-разведчик США Скотт Риттер.
По его словам, это боевой клич бандеровцев, широко использовавшийся при убийстве женщин и детей во время служения интересам нацистской Германии во Второй мировой войне. Риттер заявил, что эта фраза делает Ставридиса сторонником нацизма.
Также бывший разведчик обвинил сенатора Томми Табервилля в «ошибочных суждениях о ходе украинского конфликта». По словам эксперта, американские власти расценили бы победу Украины как чудо.
Ранее сенатор Томми Табервилль сравнил Украину с «командой младшеклассников», у которой нет шансов победить российскую армию.
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