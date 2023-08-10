Пока вы спали: Условия для возобновления зерновой сделки и пожар в Домодедово

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В Китае выразили разочарование из-за решения США ввести ограничения на инвестиции

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Пекин выразил разочарование решением американской администрации ограничить инвестиции в технологическую сферу Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя китайского консульства в Вашингтоне Лю Пэнъюйя.

По его словам, власти КНР намерены защищать свои права и интересы. Как указал дипломат, Соединенные Штаты пошли на введение новых ограничений инвестиций, что затруднит нормальное деловое сотрудничество между двумя странами и повредит интересам предпринимателей.

Отмечается, что двусторонние инвестиции — важная сфера торговли Пекина и Вашингтона. В настоящее время в Китае ведут дела более 70 тысяч компаний из Америки.

В МИД России назвали условия для возобновления зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки возможно только при выполнении поставленных Москвой условий и только при соответствии договоренности заявленным гуманитарным целям, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Министерства иностранных дел России Михаила Галузина.

По его словам, речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок запчастей, налаживании транспортной логистики и страхования, а также восстановлении доступа отечественных компаний к своим зарубежным активам.

После этого, по заявлению дипломата, возможно рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только в соответствии с заявленными гуманитарными целями.

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

В Эквадоре был убит кандидат на пост главы государства Фернандо Вильявисенсио, сообщает El Universo.

Это произошло во время его предвыборного митинга в городе Кито. Президент Гильермо Лассо данную информацию подтвердил.

В конце мероприятия в Вильявисенсио трижды выстрелили в голову. Он скончался на месте. Также были ранены восемь участников митинга.

ПВО сбила два летевших к Москве ударных беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автомобильной дороги, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Сергея Собянина.

Это случилось около 4 часов ночи. Средства ПВО сбили два ударных БПЛА, летящих в сторону российской столицы. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

В Минобороны уточнили, что ликвидация дронов произошла над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. В результате терактов никто не пострадал, разрушений нет.

В Домодедово вспыхнул мощный пожар

Минувшей ночью в районе аэропорта Домодедово в Москве слышались взрывы, сообщает «Ура.ру».

В село Константиново произошло возгорание автосервиса. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров.