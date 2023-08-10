Мятежники в Нигере сформировали свое правительство

Там отмечают, что новое правительство состоит из 21 министра. В него входят гражданские и военные лица во главе с премьер-министром и министром экономики и финансов.

Президента Нигера Мохамеда Базума сместили в результате госпереворота. URA.RU приводило краткую сводку того, что известно о произошедшем. Главу мятежников Абдурахмана Тчиани объявили главой Нигера после аннулирования Конституции. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что никаких инцидентов с участием россиян в стране, где произошел мятеж, не было, передает RT.