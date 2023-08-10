Стало известно о разрушении отношений между Украиной и Западом

Президент Украины Владимир Зеленский недоволен действиями Запада, в то время как США и страны Европейский союз (ЕС) выражают обеспокоенность отсутствием успехов ВСУ на поле боя. О разрушении отношений между Киевом и Западом сообщает Al Khaleej.

По данным издания, Украина чувствует, что конфликт стал для западных государств «слишком тяжелым бременем». Отмечается, что США и Европа ждут «даты его великого урегулирования на руинах украинского государства».

В статье говорится, что отношения Киева с союзниками находятся под вопросом после провала летнего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Помимо этого, итоги саммита НАТО в Вильнюсе не устроили украинского лидера. Отмечается, что Зеленского разозлила позиция Североатлантического альянса по невмешательству в украинский конфликт.