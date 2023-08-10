Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборной встречи

Кандидат на высший государственный пост Эквадора Фернандо Вильявисенсио был убит на предвыборном митинге, сообщает El Universo.

Президент Гильермо Лассо данную информацию подтвердил. Мероприятие проходило в городе Кито. В конце митинга Вильявисенсио трижды выстрелили в голову. Он скончался на месте. Также были ранены восемь участников мероприятия.

По данным опроса, 59-летний Вильявисенсио мог бы выйти во второй тур выборов, набрав 13,2% голосов избирателей, вместе с кандидатом от партии Движения за гражданскую революцию, левоцентристским политиком Луисой Гонсалес с 26,6%.