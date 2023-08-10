На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и двух областях страны

На Украине воздушная тревога объявлена в Киеве и в двух областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что сирены звучат также в Киевской и Черкасской областях. Согласно онлайн-карте, предупреждение объявили в этих регионах с 0:03 по 0:42 (совпадает с мск).

8 августа стало известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. 10 октября прошлого года ВС РФ начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту. Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы.