На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и двух областях страны
На Украине воздушная тревога объявлена в Киеве и в двух областях страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что сирены звучат также в Киевской и Черкасской областях. Согласно онлайн-карте, предупреждение объявили в этих регионах с 0:03 по 0:42 (совпадает с мск).
8 августа стало известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. 10 октября прошлого года ВС РФ начали наносить удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины в качестве ответа на взрыв на Крымском мосту. Власти России квалифицировали произошедшее как теракт. По версии следствия, его готовили украинские спецслужбы.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.