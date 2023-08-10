Байден назвал «мерзким» вопрос о его участии в бизнесе сына

«Я знал, что у вас будет мерзкий вопрос», — ответил президент США на просьбу журналиста канала Fox News прокомментировать партнерство предпринимателя Девона Арчера, выступавшем ранее в Конгрессе США, с Хантером Байденом. «Потому что это неправда», — добавил он.