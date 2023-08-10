Китай отреагировал на решение США ввести ограничения на инвестиции

"Мы призываем американскую сторону сдержать свои слова и выполнить обещание президента Байдена не добиваться [экономического] отделения от Китая, прекращения экономического развития Китая или сдерживания Китая. Это является жизненно важным для создания прочной основы для сотрудничества Китая и США в экономике и торговле. Китай будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать свои права и интересы", - добавил Лю Пэнъюй.