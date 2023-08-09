Трампа возмутила передача прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter

Трамп прокомментировал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social прокомментировал передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик назвал это беспрецедентным посягательством на свои конституционные права. По словам Трампа, ничего подобного никогда не случалось.
«Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого [президента США] Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права», — написал бывший американский лидер.
Ранее Twitter оштрафовали на 350 тысяч долларов за задержку с передачей данных аккаунта Трампа. Прокуратура США через ордер суда истребовала материалы, который связаны с аккаунтом политик в социальной сети. Ордер был выписан в январе 2023 года.