Байден ограничил инвестиции США в технологическую отрасль КНР

Как следует из документа, "Байден подписал указ по реагированию на угрозу национальной безопасности США со стороны вызывающих опасения государств, пытающихся разработать и использовать секретные или передовые технологии и продукцию, которые играют ключевую роль с точки зрения потенциала для разведывательной деятельности, слежки или средств в киберпространстве". Представитель администрации США уточнил на спецбрифинге, что указ "предоставляет полномочия министру финансов регулировать определенные инвестиции в структуры в КНР, участвующие в деятельности, связанной с национальной безопасностью, в трех секторах: полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта". Как уточнили на брифинге, власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.