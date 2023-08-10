Гутерриш выразил обеспокоенность состоянием здоровья отстраненного главы Нигера

"В связи с сообщениями о том, что президент Нигера Базум и его семья живут без электричества, воды, еды и лекарств генеральный секретарь заявляет, что очень обеспокоен поступающими сообщениями о вызывающих сожаление условиях проживания президента Базума и его семьи, которые продолжают оставаться под стражей. Генеральный секретарь вновь выражает обеспокоенность по поводу здоровья и безопасности президента и его семьи и снова призывает к его немедленному и безусловному освобождению и восстановлению на посту главы государства", - отмечается в заявлении.