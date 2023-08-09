Башар Асад оценил помощь России и Ирана
Президент Сирии Башар Асад заявил, что помощь, оказанная Россией и Ираном сыграла важную роль во время сирийского кризиса. Об этом сообщает Sky News Arabia.
По его словам, полученная от России и Ирана помощь помогла Сирии преодолеть сложные времена.
«Мы не утверждали, что мы сверхдержава, и мы не говорили, что способны бороться со всем миром. <...> Вполне естественно, что мы попросили наших друзей поддержать нас – это потому, что мы нуждались в этой поддержке», – заявил он.
Асад также добавил, что отношения его страны с Россией и Ираном стали доказательством того, что Сирия «умеет выбирать себе друзей».
При этом сирийский лидер подчеркнул, что дружественные государства всё равно не заменят народ Сирии, который показал «настоящую стойкость» во время кризиса.
Ранее Асад заявил, что сирийские беженцы не могут вернуться на родину из-за послевоенной разрухи.