Премьер Пакистана инициировал процедуру роспуска Нацсобрания страны

По данным телеканала, соответствующее утверждение он направил президенту республики Арифу Алви. При согласии главы Пакистана нижнюю палату парламента распустят незамедлительно и правительство уйдет в отставку. В случае отказа президента подписывать документ Нацсобрание также распустят, а кабмин расформируют по истечении 48 часов.

До инициации процедуры Шариф поблагодарил кабмин за работу, проделанную в прошедшие 16 месяцев его пребывания у власти, которые «стали временем суровых испытаний и множества кризисов». Он заявил, что в августе 2023 года Пакистан находится «в лучшем состоянии, чем был в апреле 2022 года».