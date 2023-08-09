Премьер Пакистана инициировал процедуру роспуска Нацсобрания страны
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны. Об этом сообщает Geo News.
По данным телеканала, соответствующее утверждение он направил президенту республики Арифу Алви. При согласии главы Пакистана нижнюю палату парламента распустят незамедлительно и правительство уйдет в отставку. В случае отказа президента подписывать документ Нацсобрание также распустят, а кабмин расформируют по истечении 48 часов.
До инициации процедуры Шариф поблагодарил кабмин за работу, проделанную в прошедшие 16 месяцев его пребывания у власти, которые «стали временем суровых испытаний и множества кризисов». Он заявил, что в августе 2023 года Пакистан находится «в лучшем состоянии, чем был в апреле 2022 года».
Срок работы нижней палаты парламента республики заканчивается 12 августа. После обычного роспуска всеобщие выборы проведут в течение 60 дней, досрочного — 90 дней.