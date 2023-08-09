Байден попросит у Конгресса дополнительные деньги для Украины

В США ожидают, что президент Джо Байден 10 августа попросит у Конгресса миллиарды долларов, которые пойдут на новое оружие и другую помощь Украине. Однако в Палате представителей и в Сенате есть люди, которые хотят прекратить финансирование украинского конфликта, передает Politico с ссылкой на осведомленные источники.

«Просьба о дополнительных деньгах, чтобы помочь Украине продолжить борьбу с российской агрессией, несомненно, разожжет уже развернувшуюся битву за государственное финансирование на Капитолийском холме, где ряд консерваторов сохраняют глубокий скептицизм по поводу того, чтобы дать стране хотя бы копейку», — сказано в статье.

Также администрация главы государства хочет получить финансирование для поддержки Тайваня и на пополнение средств для помощи при стихийных бедствиях. Подробнее о том, какова будет сумма запроса и на какие конкретно цели пойдут выделенные деньги, не сообщается.

С начала специальной военной операции Конгресс предоставил Украине 43 миллиардов долларов.