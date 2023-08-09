В Россельхознадзоре рассказали, из каких стран не везут корма для кошек

Сейчас не поставляют корма для домашних животных из США, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Лихтенштейна, Польши, Болгарии, Дании, Чехии, Словении, сообщили в Россельхознадзоре. Импорт могут закрыть по нескольким причинам, в том числе, если предприятия-производители отказали в проведении инспекции или прошли ее неудовлетворительно. Об этом сказали «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства.

На данный момент полностью закрыты поставки кормов для домашних животных из США, Канады, Эстонии, Литвы, Латвии, Лихтенштейна, Польши, Болгарии, Дании, Чехии, Словении, сообщили в Россельхознадзоре.

Но на основании ходатайств, которые поступили в ведомство, и с учетом материалов, предоставленных зарубежными компетентными органами, Россельхознадзор частично возобновил поставки кормов и кормовых добавок для животных 30 европейских производителей из Германии, Нидерландов, Испании, Великобритании, Бельгии. Это всего 124 позиции.

«Россельхознадзором неоднократно продлевалась сертификация на корма для домашних животных. Исключения составили предприятия, не осуществляющие поставки на территорию России, предприятия, не представившие исчерпывающий пакет документов по выявленным нарушениям, а также предприятия, отказавшие в проведении инспекции или прошедшие ее неудовлетворительно», — отметили в ответе на запрос нашего издания.

По данным службы, с начала 2023 года в импортных кормах выявили 17 случаев, когда состав не соответствовал заявленному, и 15 случаев, когда в кормах обнаружили ГМО.

В Россельхознадзоре также отметили, что точечные ограничения на общий объем поставок практически не повлияли. Во многом сокращение импорта произошло из-за сбоев в логистике и политической ситуации в мире.