$96.08-0.49105.44-0.62

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье. После него там была объявлена воздушная тревога. В частности, об этом пишет «СТРАНА.ua».

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье
© РИА Новости

Также о взрыве в городе сообщают корреспонденты «Общественного» и «Klymenko Time».