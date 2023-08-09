Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыУкраинские СМИ сообщают о взрыве в ЗапорожьеRT на русском09 августа, 19:58Украинские СМИ сообщают о взрыве в Запорожье. После него там была объявлена воздушная тревога. В частности, об этом пишет «СТРАНА.ua».© РИА НовостиТакже о взрыве в городе сообщают корреспонденты «Общественного» и «Klymenko Time».В миреГлавные новостиБольше новостейRT на русском: главные новостиИсследование: 17% россиян не пользуются услугами таксиУкраинские СМИ сообщают о взрыве в ЗапорожьеГлава Белгородской области Гладков: на подлёте к городу Шебекино сбита воздушная цель