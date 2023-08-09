Франция ответила на обвинения мятежников Нигера

Французские власти категорически отвергают обвинения мятежников, захвативших власть в Нигере, в нарушении воздушного пространства африканского государства и "освобождении террористов". Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники во французском правительстве.

Как отмечает AFP, совершенный утром в среду рейс, который, по утверждениям мятежников, "нарушил воздушное пространство Нигера, был согласован и координировался армией Нигера". Париж также заявил, что "ни одного террориста не было освобождено французскими силами", информирует агентство.

Обвинения мятежников

Ранее мятежники, как сообщает AFP, также обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. По версии контролирующих власть в Нигере военных, французский военный самолет вылетел утром из столицы Чада - Нджамены - и при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Как утверждается, самолет находился в воздушном пространстве африканской страны более четырех часов.

Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.