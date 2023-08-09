Сотрудника Бундесвера обвинили в шпионаже в пользу РФ

Сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ задержали в Кобленце гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ФРГ.

В пресс-службе отметили, что Томас Х. являлся сотрудником Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера.

Ордер на его арест был выписан 27 июля 2023 года, но силовики провели задержание только 9 августа. В этот же день были произведены обыски квартиры и рабочего места подозреваемого.

В прокуратуре пояснили, что Томас в мае-июле 2023 года обращался в российские дипмиссии в Бонне и Берлине и предлагал сотрудничество. Предположительно, он желал рассказать о военных закупках ФРГ.

В ходе одного из визитов, уточнили в пресс-службе, он якобы предоставил информацию для российской разведки.