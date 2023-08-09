В Молдавии закрываются центры временного размещения беженцев с Украины

В Молдавии стали закрывать центры временного размещения беженцев с Украины из-за снижения их загрузки. Об этом министр труда и социальной защиты республики Алексей Бузу рассказал в интервью местному телеканалу Rlive.

«Эти центры создавали в качестве временной меры при большом потоке беженцев. Сегодня их загрузка снижается и содержание становится неэффективным», — сказал министр.

Глава министерства отметил, что в настоящий момент в Молдавии функционирует около 50 таких центров, финансирование которых осуществляют в основном западные инвесторы.

Бузу сказал, что численность беженцев, постоянно проживающих в Молдавии, сохраняется на уровне примерно 80 тыс. человек. Он добавил, что этим людям предлагаются альтернативные варианты проживания. По его словам, таким образом интеграция беженцев в молдавское общество происходит быстрее.

Пограничная полиция Молдавии сообщает, что с начала специальной военной операции России в республику въехало более 650 тыс. украинских граждан. Из них большая часть отправилась в страны ЕС, около 10 тыс. человек запросили убежище в Молдавии.