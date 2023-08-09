К гарантиям безопасности Украины присоединилась Латвия

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна присоединилась к декларации «Большой семёрки» (G7) о гарантиях безопасности Украины. Об этом премьер написал в своём Twitter.

Он также добавил, что Латвия будет оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется Киеву.

«Латвия присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины», – написал Кариньш.