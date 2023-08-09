К гарантиям безопасности Украины присоединилась Латвия
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна присоединилась к декларации «Большой семёрки» (G7) о гарантиях безопасности Украины. Об этом премьер написал в своём Twitter.
Он также добавил, что Латвия будет оказывать Украине поддержку столько, сколько потребуется Киеву.
«Латвия присоединяется к декларации G7 о поддержке Украины», – написал Кариньш.
Напомним, что во время летнего саммита НАТО члены альянса утвердили программу многолетней военной помощи Украине, а также декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к этой декларации присоединилось ещё 12 стран.
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