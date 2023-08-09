Молдавские фермеры заявили о готовности возобновить акции протеста

"Ни одно из наших требований, выдвинутых при приостановке акции протеста в июне, в настоящее время не выполняется. <…> Если нас продолжат игнорировать, то мы возобновим акции протеста с 14 августа", - говорится в заявлении на странице ассоциации в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Этим летом фермеры на тракторах сначала заблокировали движение в центре Кишинева, а затем пригнали их к парламенту и администрации президента. Этим они выразили недовольство прошедшими переговорами с премьер-министром, а также президентом республики Майей Санду. Речан же обещал, что правительство попросит у ЕС финансирование. Он объяснил, что помощь фермерам обойдется стране в 700 млн леев (около $38,7 млн) и таких ресурсов у правительства сейчас нет. Глава кабмина выразил надежду, что Брюссель согласится оказать дополнительную финансовую помощь, которая будет направлена на поддержку фермеров.