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Американский полковник предрек польско-латвийскую оккупацию Украины

Польша и Латвия могут воспользоваться положением Киева на фронте и оккупировать территорию Западной Украины. Такое развитие событий в интервью Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Американский полковник предрек польско-латвийскую оккупацию Украины
© Lenta.ru

«Наиболее вероятный сценарий развития конфликта на Украине заключается в том, что Польша и Латвия войдут на территорию Западной Украины», — заявил отставной американский военный.

По его словам, польско-латвийская группировка может продвинуться вглубь украинской территории более чем на 300 километров, создав там подконтрольный анклав.

Ранее Макгрегор сообщил, что в США создадут коалицию вторжения на Украину, в которой основную роль сыграют восточноевропейские страны.

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