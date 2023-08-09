Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик заявил, что Варшава готова в случае необходимости перекрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. Об этом сообщает PAP.

По словам Вонсика, Польша и Литва уже разработали постановление о закрытии автомобильных переходов. Кроме того, к этому решению в будущем может присоединиться и Латвия.

«Мы понимаем, что большая часть торговли, в том числе польской, идет через них (через Белоруссию – прим. ред.). Китайская торговля также идет. Думаю, что Китай должен послать Лукашенко соответствующий сигнал, чтобы не предпринимал действий, от которых они пострадают», – заявил он.