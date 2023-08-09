Франция прокомментировала полет своего самолета над Нигером

Пролет французского самолета над Нигером был согласован с вооруженными силами этой страны в письменной форме. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Франции.

"Полет, который осуществлялся сегодня в воздушном пространстве Нигера, был предварительно согласован и технически координировался с военными силами Нигера, - указывается в заявлении. - Согласование было подтверждено в письменной форме".

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "никаких нападений на базы в Нигере не происходило".

"Ни одного террориста не было освобождено из заключения французскими силами, которые многие годы, рискуя своими жизнями, борются с террором в зоне Сахеля", - подчеркнули в МИД.

Обвинения мятежников

Ранее мятежники, как сообщает Agence France-Presse, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства африканской страны. По версии контролирующих власть в Нигере военных, французский военный самолет вылетел утром из столицы Чада - города Нджамена - и при вхождении в воздушное пространство Нигера прервал контакт с авиадиспетчерской службой. Как утверждается, самолет находился в воздушном пространстве африканской страны более четырех часов.

Нигер закрыл свое воздушное пространство 6 августа, опасаясь иностранной интервенции.