Пока вы не уснули: заявления Шойгу о Польше и взрыв в Сергиевом Посаде

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Шойгу: закупки оружия Польшей создают риски для России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что милитаризация Польши несет риски для России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что Варшава активно закупает у США, Великобритании и Южной Кореи вооружения, включая танки, артиллерийские системы, системы ПВО/ПРО и боевую авиацию.

Шойгу заявил, что Польша стала главным инструментом антироссийской политики США и уже объявила о планах построить «самую мощную армию на континенте».

На заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв

vk.com/sergiev_posad

Мощный взрыв прогремел в Сергиевом Посаде на территории Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что причиной взрыва, по предварительным данным, не является беспилотник.

Стало известно о тесной связи мятежников Нигера с властями США

Американское военное командование было потрясено, когда клика высших армейских офицеров захватила власть в Нигере в конце июля. Потрясение, в частности, было связано с тем, что во главе мятежа в том числе стоял генерал Мусса Салау Барму — газета The Wall Street Journal (WSJ) называет его одним из любимых генералов США.

Как стало известно изданию, Барму — это человек, которого американские военные «обхаживали» почти 30 лет. Он учился в престижном Национальном университете обороны в Вашингтоне, приглашал американских офицеров к себе домой на ужин и руководил элитными силами, задачей которых было в том числе ликвидировать боевиков «Исламского государства» в Африке (организация признана террористической и запрещена в РФ).

В E.ON высказались об осушении трубы «Северного потока»

Финансовый директор крупнейшего немецкого энергоконцерна E.ON Марк Шпикер заявил, что сейчас все еще разрабатывается вопрос осушения и защиты после диверсии газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Rheinische Post, которое приводит слова финдиректора.

По его словам, E.ON планирует остаться в консорциуме по эксплуатации газопровода. При этом ранее он информировал о полном списании доли в 15,5 процента в операторе «Северного потока» – компании Nord Stream AG.

Зеленский провел спецсовещание по наступлению

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел совещание «в специальном формате», касающееся наступления ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, в совещании принял участие «самый узкий круг людей», а максимальное внимание было привлечено к единственной теме - наступлению.

Участники встречи провели анализ текущей ситуации, обсудили планирование будущих шагов и обеспечение войск.

Трамп предпочел Францию США

Экс-президент США Дональд Трамп предпочел Францию Соединенным Штатам и подвергся критике в соцсетях. Об этом сообщает Newsweek.

Выступая в Нью-Гэмпшире, политик ответил на выдвинутые против него обвинения.

«Они знают, что это фальшивка. Говорят, что он сядет в тюрьму. Я мог бы отдохнуть в Мар-а-Лаго или на юге Франции, что, честно говоря, я бы предпочел пребыванию в этой стране», — сказал он.

Ранее Трамп во время выступления перед сторонниками рассказал, что готов к новой порции обвинений, предположив, что ему должны предъявить их на следующей неделе.

«У меня, должно быть, будет четвертое [обвинение] где-то на следующей неделе», — заявил политик.

Китай упростил выдачу виз россиянам

Власти КНР значительно упростили процедуру выдачи виз российским туристам: им больше не потребуется сдавать отпечатки пальцев. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии Китая в России.

Дипломаты пояснили, что по упрощенной процедуре на визу можно будет подать в период с 9 августа по 31 декабря 2023 года.

В дипмиссии уточнили, что не придется сдавать отпечатки пальцев заявителям, желающим получить одно- или двукратные визы категорий М (для бизнесменов), L (для туристов), Q2 (для поездок с детьми), G (для транзитных пассажиров).

Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять госгарантии, которые представлены в иностранных валютах, в рублях без согласия получателя средств.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

«Установить, что исполнение обязательств РФ по госгарантиям страны, которые предоставлены в иностранной валюте, осуществляется в рублях при наличие волеизъявления бенефициара», — говорится в тексте указа.

Документ касается госгарантий, предоставленных российским и иностранным физлицам и компаниям, а также зарубежным странам и международным организациям.

Скончалась народная артистка СССР Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте московского Театра Сатиры.

В театре выразили соболезнования близким, пообещав объявить дату прощания и похорон актрисы позднее. Причина смерти Васильевой не уточняется.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции.

Стало известно, как изменится форма сборной России

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян рассказал, что новая форма сборной России по футболу будет выполнена в красном цвете и получит отсылки к фольклору. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на выступление Мовсесяна на форуме Taneco-2023.