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Мэр украинского города сбежал от следствия в Румынию

Подозреваемый в растрате бюджетных средств мэр города Рахова в Закарпатской области Украины Виктор Медвидь сбежал от следствия в командировку в Румынию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагол.

Мэр украинского города сбежал от следствия в Румынию
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Он опубликовал копию распоряжения о направлении в командировку, которое градоначальник выписал сам себе для пересечения украинской границы в условиях военного положения. Согласно документу, 30 июня Медвидь выехал на три дня в румынскую коммуну Бистра для обсуждения грантового проекта.

В полиции Закарпатской области уточнили, что на сегодняшний день мэр Рахова так и не вернулся на Украину. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы республики.

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