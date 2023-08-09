Мэр украинского города сбежал от следствия в Румынию
Подозреваемый в растрате бюджетных средств мэр города Рахова в Закарпатской области Украины Виктор Медвидь сбежал от следствия в командировку в Румынию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский журналист Виталий Глагол.
Он опубликовал копию распоряжения о направлении в командировку, которое градоначальник выписал сам себе для пересечения украинской границы в условиях военного положения. Согласно документу, 30 июня Медвидь выехал на три дня в румынскую коммуну Бистра для обсуждения грантового проекта.
В полиции Закарпатской области уточнили, что на сегодняшний день мэр Рахова так и не вернулся на Украину. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы республики.
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