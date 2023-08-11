Основная проблема Украины заключается в том, что страна слишком зависит от внешних факторов и не может решать свою судьбу самостоятельно, пишет польская газета Rzeczpospolita.

"Одна из самых больших проблем Украины, осуществляющей в данный момент ключевое наступление, которое до сих пор не оправдало ее собственных и западных ожиданий, заключается в том, что она не может сама решать свою судьбу", — пишут авторы статьи.

Обозреватель добавил, что Киев попал в зависимость от поставок западных вооружений и. тем самым лишился самостоятельности. В публикации говорится, что возможность решить судьбу украинского конфликта будет в руках президента России Владимира Путина, также на исход ситуации может повлиять и смена политических сил в Евросоюзе и США. До этого польский журналист Лукаш Важеха прокомментировал вероятность вступления Украины в Евросоюз.