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На Украине вынесли приговор директору Бердянского порта

На Украине суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы директора Бердянского морского порта Владимира Стельмаченко. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

На Украине вынесли приговор директору Бердянского порта
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«По материалам СБУ к 10 годам тюрьмы приговорен директор Бердянского морпорта», — говорится в сообщении ведомства.

Его обвиняют сотрудничестве с Россией и передаче имущества порта на баланс местной администрации.

По данным следствия, Стельмаченко ранее занимал пост начальника отдела оперативного реагирования порта.

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