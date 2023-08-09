На Украине вынесли приговор директору Бердянского порта
На Украине суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы директора Бердянского морского порта Владимира Стельмаченко. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.
«По материалам СБУ к 10 годам тюрьмы приговорен директор Бердянского морпорта», — говорится в сообщении ведомства.
Его обвиняют сотрудничестве с Россией и передаче имущества порта на баланс местной администрации.
По данным следствия, Стельмаченко ранее занимал пост начальника отдела оперативного реагирования порта.
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