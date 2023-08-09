В парламенте Индии произошел скандал из-за воздушного поцелуя лидера оппозиции

Скандал произошел в нижней палате индийского парламента (Лок Сабха) из-за воздушного поцелуя лидера оппозиционной партии Рахула Ганди в ходе заседания, на котором в среду прошел второй раунд дебатов по вотуму недоверия правительству. Оно транслировалось в прямом эфире местными телеканалами.

В ходе дебатов в поддержку правительства выступила министр по делам женщин и детей Смрити Зубин Ирани, со стороны оппозиции речь произнес лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди. Уходя из зала после своего выступления, Ганди сделал жест, похожий на воздушный поцелуй.

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"Только женоненавистник может послать воздушный поцелуй парламенту, в котором заседают женщины-депутаты. Это недостойное поведение, которого прежде не было в парламенте", - заявила Ирани.

Теперь она собирается рассмотреть вопрос о привлечении Ганди к ответственности.

"Когда палата, где принимаются законы о защите достоинства женщин, в ходе заседания становится свидетелем мизогинии со стороны мужчины, мой вопрос заключается в том, следует ли привлечь его к ответственности?" - интересуется она.

Ирани, а также несколько женщин-депутатов уже пожаловались на поведение Ганди спикеру Лок Сабхи Ому Бирле. Согласно их жалобе, Ганди оскорбил женщин своим "неприличным жестом".

В ИНК не стали отрицать, что Ганди послал воздушный поцелуй в ходе заседания, однако уточнили, что он предназначался не отдельным депутатам и не министру Ирани, а в сторону мест, где заседали депутаты правящей "Бхаратия джаната пати" (Индийская народная партия, БДП), которых он назвал "братьями и сестрами".

О перспективах голосования по вотуму недоверия

В Лок Сабхе продолжаются дебаты по предложению оппозиции о вотуме недоверия премьер-министру Нарендре Моди. Голосование по нему ожидается в четверг. Также сообщалось о возможном выступлении в этот день на заседании палаты самого премьера, однако официального подтверждения еще не было.

Оппозиционные партии внесли в Лок Сабху предложение о вотуме недоверия 26 июля. Поводом стали разногласия по вопросу беспорядков в штате Манипур, которые с начала мая унесли жизни более 100 человек, вынудили десятки тысяч покинуть свои дома. Оппозиция считает, что центральное правительство под руководством БДП сделало недостаточно для нормализации ситуации в штате.

Правящий Национальный демократический альянс (в который входит БДП) имеет подавляющее большинство в нижней палате парламента Индии - 332 места. У оппозиции всего 143 места, тогда как для прохождения инициативы необходимо как минимум 270 голосов. Таким образом, она не может рассчитывать на положительный результат по своему предложению.