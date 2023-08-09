Стала известна личность укушенной акулой в Нью-Йорке женщины

Укушенная акулой в Нью-Йорке женщина оказалась антироссийской активисткой из Украины
Женщина, которая была укушена акулой в понедельник, 7 августа, в Рокавей-Бич (Нью-Йорк), является уроженкой Украины, сообщили власти.
Проводившая в США антироссийские акции 65-летняя Татьяна Колтунюк была укушена в левую ногу, когда купалась возле пляжа на 59-й улице, рассказала пресс-секретарь городского департамента охраны природы. Согласно отчету полиции, Колтунюк плавала одна, когда спасатели услышали ее крики о помощи. Она была идентифицирована как украинская иммигрантка, проживающая в "Астории".
Спасатели вытащили Колтунюк из воды, наложили жгут и оказали первую помощь, а затем доставили ее в больницу в критическом состоянии. Во вторник ее состояние оценивалось как "тяжелое, но стабильное", пишет The New York Times со ссылкой на источники в местной полиции.
"Мы надеемся на ее полное выздоровление, - говорится в заявлении пресс-секретаря департамента Меган Лалор. - Хотя это было пугающее событие, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул в Рокавее крайне редки".
В полицейском отчете указывалось, что Колтунюк потеряла около шести килограммов плоти в результате укуса. Однако фотографии, опубликованные в интернете, показывают, что, хотя ее рана серьезная, эта цифра, вероятно, значительно завышена.
Этот инцидент является первым подтвержденным нападением акул в Нью-Йорке с 1950-х годов, согласно Глобальному архиву атак акул - неофициальной базе данных таких случаев. Последний задокументированный инцидент подобного рода в Нью-Йорке, занесенный в базу данных, произошел в 1958 году: загарпуненная акула укусила человека после того, как сама спровоцировала его.