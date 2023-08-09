В Bild назвали связанный с Путиным большой страх Украины

Журналист немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что власти Украины боятся перспективы вынужденных переговоров с Россией. Он отметил, что такое требование могут выдвинуть западные союзники Киева.

Bild отмечает, что Ронцхаймер хорошо осведомлен о ситуации на Украине - он встречался с президентом Владимиром Зеленским, посещал горячие точки и общался с ранеными украинскими солдатами.

«Я был удивлен тем, как много солдат были очень честны и признались, что ожидали, что все будет лучше. Русские сражаются яростно», - заявил журналист.

Если Украина не совершит крупного прорыва в ходе своего наступления, поддержка со стороны западных стран может оказаться под угрозой, считает он.

«Большой страх [Украины - прим.ред.], что в какой-то момент на Западе могут сказать: «Вы сами видите, что не добились никакого прогресса - есть ли смысл продолжать борьбу? Возможно, вам стоит начать переговоры». Дипломатическое давление с целью переговоров с Путиным усиливается», - отметил Ронцхаймер.

CNN ранее сообщил со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, знакомых с последними разведданными, что западные союзники получают «все более отрезвляющие» новости о наступлении Украины. Источники канала заявили, что застопорившееся наступление ВСУ будет иметь особые последствия для США, поскольку оно способно усилить сомнения в целесообразности поддержки Украины Вашингтоном