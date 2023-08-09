Мэр американского города выловила на рыбалке 30 килограмм кокаина
Мэр американского города Тампа Джейн Кастор во время рыбалки выловила упаковку с 30 килограммами кокаина. Об этом сообщает местная газета Tampa Bay Times.
Кастор находилась на рыбалке в Атлантическом океане, надеясь поймать лобстеров, когда наткнулась на крупную партию наркотика. Женщина около 30 лет служила в полиции, благодаря чему без труда опознала находку и вызвала береговую охрану.
Брикеты с наркотическим веществом были завернуты в пластиковую пленку. По оценке издания, стоимость партии кокаина превышает 1 млн долларов.
В статье отмечается, что остаток отпуска семья мэра ныряла и рыбачила в океане. Им удалось выловить около 60 лобстеров, однако запрещенных веществ им больше не попадалось.
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