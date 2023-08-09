Украина призвала Запад не признавать выборы в новых регионах России
Верховная Рада Украины приняла обращение к западным странам с призывом не признавать легитимность выборов в новых регионах России. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Депутаты призвали не допускать участия делегаций из новых регионов в работе международных организаций и парламентских структур, а также способствовать криминальному преследованию лиц, которые примут участие в голосовании.
По мнению депутатов, проведение выборов подтверждает невозможность осуществления мирных переговоров с Россией. Кроме того, они призвали европейские законодательные органы принять участие в реализации украинской «формулы мира».
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