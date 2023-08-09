В Литве предупредили о проблемах при закрытии границы с Белоруссией

«Мы может столкнуться со значительными организационными проблемами, если закроем сразу все шесть пограничных пунктов [на границе с Белоруссией] <…> У поляков один КПП, они сократили их число с четырех до одного, у латышей два международных пункта с Беларусью, у нас на данный момент шесть, два из них могут быть ограниченного пропуска», — пояснил Абрамавичюс.