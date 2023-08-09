$96.08-0.49105.44-0.62

В МВД Литвы заявили, что закрытие границы с Белоруссией вызовет большие проблемы

Власти Литвы пока не собираются полностью закрывать границу с Белоруссией, заявил литовский замминистра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс, передает LRT. По его словам, подобный шаг спровоцирует серьезные проблемы.

В Литве предупредили о проблемах при закрытии границы с Белоруссией
© РИА Новости

«Мы может столкнуться со значительными организационными проблемами, если закроем сразу все шесть пограничных пунктов [на границе с Белоруссией] <…> У поляков один КПП, они сократили их число с четырех до одного, у латышей два международных пункта с Беларусью, у нас на данный момент шесть, два из них могут быть ограниченного пропуска», — пояснил Абрамавичюс.

Он добавил, что в ближайшее время главы МВД стран Балтии и Польши собираются провести переговоры, одной из главных тем которых будет ситуация вокруг границы с Белоруссией. Абрамавичюс подчеркнул, что министры обсудят меры на случай полного закрытия своих рубежей.

8 августа Латвия, Литва и Польша согласовали механизм полного закрытия границ с Белоруссией. Как отмечали в Вильнюсе, соответствующие меры предусмотрены на случай критических ситуаций. При этом Литва уже ограничила работу нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости