В Германии заявили о поддержке Украины в ответ на вопрос об ударах по России

Германия поддерживает Украину в ее борьбе против России, но не готова давать оценку ее методам ведения военных действий. Об этом заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман, отвечая на вопрос об ударах украинской армии по объектам в России, передает ее слова ТАСС.