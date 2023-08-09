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Австралии предложили роль полигона для испытаний гиперзвукового оружия США

Министр армии США Кристин Вормут заявила, что Штаты рассматривают Австралию в качестве полигона для испытаний своего гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщает RFI со ссылкой на AFP.

Австралии предложили роль полигона для испытаний гиперзвукового оружия США
© Unsplash

В 2021 году США создали оборонный альянс AUKUS вместе с Австралией и Великобританией, в рамках которого в Тихом океане будут базироваться атомные подлодки. Альянс рассматривается как способ противодействия растущему влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вормут заявила, что вклад Австралии в соглашение AUKUS «не всегда должен быть в долларах».

Работа в рамках AUKUS до сих пор была сосредоточена на поставке в Австралию подлодок. Но теперь стороны соглашения уделяют все больше внимания развитию передовых возможностей, таких как высокоточное оружие большой дальности, искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие.

Вормут отметила, что Австралия может стать испытательным полигоном для такого оружия.

«Одна вещь, которую Австралия имеет в изобилии, - это большие расстояния и относительно безлюдная земля», - заявила министр.

Она назвала вызовом для США поиск открытых пространств, на которых можно испытывать подобное оружие.

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«Очевидно, что Австралия располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях, поэтому я думаю, что австралийцы могут предоставить эту уникальную возможность», - заявила Вормут.

По словам министра, ее австралийские коллеги считают, что их участие в AUKUS отвечает их собственным национальным интересам «с точки зрения возможности решать различные проблемы, которые они видят в перспективе».

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