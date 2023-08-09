Блинкен поговорил со свергнутым президентом Нигера

«Они обсудили недавнюю поездку Нуланд в Ниамей , и госсекретарь сообщил о постоянной поддержке США решения, которое вернет Нигеру демократическое правление и конституционный порядок», — заявили в американском дипломатическом ведомстве.

Блинкен также подчеркнул, что безопасность Базума и его семьи имеет первостепенное значение.

Ранее Нуланд посетила Нигер и встретилась с мятежниками, захватившими власть в стране. После встречи она заявила, что считает действия захвативших в стране власть военных неконституционными. При этом ей не дали встретится с задержанным президентом Нигера и лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани.