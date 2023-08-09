В E.ON высказались об осушении трубы «Северного потока»

Финансовый директор крупнейшего немецкого энергоконцерна E.ON Марк Шпикер заявил, что сейчас все еще разрабатывается вопрос осушения и защиты после диверсии газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Rheinische Post, которое приводит слова финдиректора.

По его словам, E.ON планирует остаться в консорциуме по эксплуатации газопровода. При этом ранее он информировал о полном списании доли в 15,5 процента в операторе «Северного потока» – компании Nord Stream AG.

Он считает, что речи о возврате к ценам, которые наблюдались до пандемии и конфликта на Украине, в обозримом будущем быть не может.

Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Некоторые страны, включая Германию, Данию и Швецию, не исключают возможности целенаправленной диверсии.