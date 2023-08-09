В Стокгольме разрешили сжечь Коран

Полиция Стокгольма разрешила провести новую акцию протеста с сожжением Корана, она состоится в понедельник, 14 августа. Об этом пишет издание SVT.
Организатор демонстрации — иммигрант из Ирака Салван Наджем, который ранее проводил аналогичные акции вместе с земляком Салваном Момикой. Демонстрация снова пройдет у здания парламента.
Аналогичная акция прошла 3 августа. Подобные протесты, помимо Швеции, проходили и в Дании. Они вызвали негативную реакцию со стороны чиновников и дипломатов из мусульманского мира. Например, шведского посла выслали власти Ирака. В Турции же такие акции назвали исламофобскими.
Lenta.ru: главные новости