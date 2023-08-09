Ученый спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле и покинул город

Турецкий сейсмолог Джеляль Шенгёр спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле и рассказал, что решил переехать из города из-за этой угрозы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на порталы Medyatava и DHA.

По мнению Шенгёра, новое землетрясение может частично или полностью разрушить 60-70 тысяч зданий.

«На улицы невозможно будет попасть из-за спасательных работ, важнейшие трассы города придут в негодность, а выжившие в условиях создавшегося хаоса, может быть, будут заблокированы в городе на несколько дней или недель», - считает сейсмолог.

Шенгёр опасается, что Стамбулу не хватит спасателей, начнутся голод и мародерство. Он заявил, что решил переехать за город.

Коллега Шенгёра, сейсмолог Наджи Гёрюр раскритиковал это решение.

«Мы, ученые, представляем всех. Как я смогу дальше жить, если я спасу себя, а сотни тысяч людей будут оставлены умирать?» - сказал он.

Глава обсерватории Кандилли Халюк Озенер рассказал, что в районе Мраморного моря случается около 900 землетрясений в год, а толчки магнитудой выше семи не исключает никто из ученых, но точно спрогнозировать даты землетрясений невозможно. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море у берегов Стамбула.

«Если фундамент дома надежный, вы далеко от эпицентра и здание построено по всем правилам, то вы пострадаете меньше всех от землетрясения», - заявил Озенер.

Он подчеркнул, что сейсморазлом проходит по дну Мраморного моря, а не на суше в городе, и назвал это преимуществом.

В ночь на 6 февраля 2023 года землетрясение магнитудой 7,4-7,8 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.