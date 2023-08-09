Стало известно о тесной связи мятежников Нигера с властями США

Американское военное командование было потрясено, когда клика высших армейских офицеров захватила власть в Нигере в конце июля. Потрясение, в частности, было связано с тем, что во главе мятежа в том числе стоял генерал Мусса Салау Барму — газета The Wall Street Journal (WSJ) называет его одним из любимых генералов США.

Как стало известно изданию, Барму — это человек, которого американские военные «обхаживали» почти 30 лет. Он учился в престижном Национальном университете обороны в Вашингтоне, приглашал американских офицеров к себе домой на ужин и руководил элитными силами, задачей которых было в том числе ликвидировать боевиков «Исламского государства» в Африке (организация признана террористической и запрещена в РФ).

«За две недели, прошедшие после переворота в Нигере, Барму стал главным дипломатическим каналом между США и хунтой. Американские офицеры и дипломаты хранят его номер в своих мобильных и считают, что он — лучший шанс восстановить демократию и предотвратить грязную региональную войну», — пишет газета со ссылкой на источники.