Эксперт: японцы боятся разозлить США упоминаниями об атомных бомбах

Глава Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов заявил, что Япония никогда не забудет об атомных бомбардировках, но не хочет раздражать американцев напоминаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на Хиросиму, через три дня - на Нагасаки. В августе 2023-го в Японии прошли траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки.

РИА Новости отмечает, что во время этих мероприятий чиновники не упомянули, что бомбардировками устроили США, но выступили с критикой в адрес России.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что путь к ядерному разоружению стал более рискованным «из-за углубляющихся международных разногласий и ядерных угроз со стороны России».

«Неправильно было бы говорить, что японцы, особенно молодое поколение, уже забыли, кто сбросил атомную бомбу или путают эти вещи или обвиняют СССР. Японцы, конечно, прекрасно понимают, кто виноват, они этого никогда не забудут», - так прокомментировал это Кистанов.

В то же время, по его словам, власти Японии понимают, что США не будут приносить извинений за бомбардировки.

Кистанов рассказал, что японские СМИ и политики используют выражения вроде «атомная бомба, сброшенная на Хиросиму» и «атомная бомбардировка Нагасаки», стремясь «не раздражать своего патрона» - США.